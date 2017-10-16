«Ночной патруль» помог задержать пьяного водителя в Автозаводском районе (видео)

В ночь с пятницы на субботу активисты «Ночного патруля» помогли инспекторам ДПС выявить водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.

Экипажу ДПС от участников "Ночного патруля" поступила информация о том, что компания из трех человек, после выхода из питейного заведения отправилась на автомобиле "Лада Гранта". Поведение и действия водителя активистам показались неадекватными.

В районе дома №25 по бульвару Здоровья, экипаж ДПС остановил данный автомобиль. В результате проверки, установлено, что водитель 1986 года рождения не имеет права управления транспортными средствами, сообщили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Правонарушитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него собран административный материал, предусмотренный ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Водителю за данное нарушение, судьей назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.