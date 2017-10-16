Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил процентные ставки на 1 п.п. по продукту "Потребительский кредит без обеспечения" и на 0,4–1,4 п.п. по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов".

Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц и потребительскому кредиту без обеспечения составляет 12,9% и больше не зависит от срока кредитования, пишет "Коммерсант".

До сегодняшнего изменения ставки по кредиту с обеспечением составляли 12,9–19,9% в зависимости от категории клиента и срока кредита, теперь этот показатель равен 12,9–18,9% вне зависимости от срока. По кредиту без обеспечения ставки держались на уровне 13,9–20,9%, тоже завися от категории клиента и срока кредита, теперь они составляют 12,9–19,9% вне зависимости от срока.

Ставка по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» теперь является фиксированной и составляет 13,5% годовых вместо 13,9% и 14,9% в зависимости от срока ранее.