В Самарской области названы победители и призеры чемпионата «Абилимпикс»

В Самарской области названы победители и призеры чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В этом году в нем приняли участие 67 человек – студенты и выпускников организаций профессионального образования. Соревнования проходили по 13 компетенциям.

Впервые конкурсные площадки чемпионата располагались не только в колледжах и техникумах губернии, но и на территории универсально-спортивного комплекса «Олимп» и Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

За работой конкурсантов могли наблюдать как школьники в ходе профориентационных экскурсий, так и представители работодателей. Как известно, задача чемпионатов «Абилимпикс» не только выбрать лучших, но и содействовать трудоустройству специалистов с инвалидностью.

Компетенция «Адаптивная физическая культура»

1 место – Мещеряков Валерий, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж.

2 место – Иванова Арина, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

3 место – Федорова Яна, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

Компетенция «Администрирование баз данных»

1 место – Кузьмина Марина, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».

2 место – Николаев Алексей, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».

3 место – Андреев Данила, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».

Компетенция «Веб-дизайн»

1 место – Грибов Андрей, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

2 место – Байзаров Владимир, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».

3 место – Кадкин Сергей, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

Компетенция «Дизайн персонажей/анимация»

1 место – Паньков Дмитрий, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

2 место – Пылаева Анастасия, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

3 место – Шапошников Данила, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

Компетенция «Издательское дело»

1 место – Кисурина Арина, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

2 место – Алексеева Дарья, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

3 место – Веснин Валерий, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

Компетенция «Ландшафтный дизайн»

1 место – Плужников Михаил ГБПОУ, «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».

2 место – Кравцева Кристина, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

2 место – Карлова Анастасия, ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум».

3 место – Карсунцев Алексей, ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства».

Компетенция «Массажист»

1 место – Ляхов Дмитрий, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».

2 место – Фоминых Кирилл, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».

3 место – Хакимова Флера, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».

Компетенция «Медицинский и социальный уход»

1 место – Гапонова Анастасия, ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»

2 место –Алексеевнина Полина, ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»

3 место –Мишуткина Ангелина, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»

Компетенция «Разработка программного обеспечения (программирование)»

1 место – Байков Павел, ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».

2 место –Уфельман Екатерина, ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

3 место – Кныш Елена, ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»

1 место – Теребинов Владислав, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».

2 место – Галустов Артур, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

3 место – Яфисов Альберт, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».

Компетенция «Сетевое и системное администрирование»

1 место – Пантелеев Илья, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

2 место – Борискин Денис, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

3 место – Сорокин Константин, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».

Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»

1 место – Вербицкий Александр, ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».

2 место – Мокеева Анжелика, ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».

3 место – Махъянова Маргарита, ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».

Компетенция «Экономика и бухгалтерский учет»

1 место – Хайдаров Анис, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».

2 место – Филиппова Алина, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».

3 место – Федоров Андрей, ГБПОУС СО «Самарский торгово-экономический колледж».