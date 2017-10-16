В Самарской области названы победители и призеры чемпионата «Абилимпикс»

В Самарской области названы победители и призеры чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В этом году в нем приняли участие 67 человек – студенты и выпускников организаций профессионального образования. Соревнования проходили по 13 компетенциям.
Впервые конкурсные площадки чемпионата располагались не только в колледжах и техникумах губернии, но и на территории универсально-спортивного комплекса «Олимп» и Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».
За работой конкурсантов могли наблюдать как школьники в ходе профориентационных экскурсий, так и представители работодателей. Как известно, задача чемпионатов «Абилимпикс» не только выбрать лучших, но и содействовать трудоустройству специалистов с инвалидностью.
Компетенция «Адаптивная физическая культура»
1 место – Мещеряков Валерий, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж.
2 место – Иванова Арина, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».
3 место – Федорова Яна, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
Компетенция «Администрирование баз данных»
1 место – Кузьмина Марина, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».
2 место – Николаев Алексей, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».
3 место – Андреев Данила, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».
Компетенция «Веб-дизайн»
1 место – Грибов Андрей, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».
2 место – Байзаров Владимир, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».
3 место – Кадкин Сергей, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».
Компетенция «Дизайн персонажей/анимация»
1 место – Паньков Дмитрий, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
2 место – Пылаева Анастасия, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
3 место – Шапошников Данила, ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».
Компетенция «Издательское дело»
1 место – Кисурина Арина, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
2 место – Алексеева Дарья, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
3 место – Веснин Валерий, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
Компетенция «Ландшафтный дизайн»
1 место – Плужников Михаил ГБПОУ, «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».
2 место – Кравцева Кристина, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
2 место – Карлова Анастасия, ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум».
3 место – Карсунцев Алексей, ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства».
Компетенция «Массажист»
1 место – Ляхов Дмитрий, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».
2 место – Фоминых Кирилл, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».
3 место – Хакимова Флера, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж».
Компетенция «Медицинский и социальный уход»
1 место – Гапонова Анастасия, ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»
2 место –Алексеевнина Полина, ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»
3 место –Мишуткина Ангелина, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
Компетенция «Разработка программного обеспечения (программирование)»
1 место – Байков Павел, ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».
2 место –Уфельман Екатерина, ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж».
3 место – Кныш Елена, ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж».
Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»
1 место – Теребинов Владислав, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».
2 место – Галустов Артур, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
3 место – Яфисов Альберт, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».
Компетенция «Сетевое и системное администрирование»
1 место – Пантелеев Илья, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
2 место – Борискин Денис, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
3 место – Сорокин Константин, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».
Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»
1 место – Вербицкий Александр, ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».
2 место – Мокеева Анжелика, ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».
3 место – Махъянова Маргарита, ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова».
Компетенция «Экономика и бухгалтерский учет»
1 место – Хайдаров Анис, ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж».
2 место – Филиппова Алина, ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж».
3 место – Федоров Андрей, ГБПОУС СО «Самарский торгово-экономический колледж».