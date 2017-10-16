Завтра в Тольятти пройдет донорская акция «Капля жизни»

17 октября на территории многофункционального молодежного центра «Шанс» (Центральный район, ул.Карбышева,17) пройдет донорская акция.

Специалисты выездной бригады Тольяттинской областной станции переливания крови начнут свою работу в 8:15 и будут принимать всех желающих.

К участию в городской донорской акции «Капля жизни» приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет не имеющие ограничений по состоянию здоровья. Доноры должны быть здоровыми, хорошо себя чувствовать и весить не менее 50 кг.

С полным списком противопоказаний вы можете ознакомиться на сайте - http://donorsamara.ru.