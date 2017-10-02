В Тольятти теплоэнергетики и Сергей Анташев посадили гектар леса

В минувшие выходные более двух сотен сотрудников тольяттинских подразделений Самарского филиала «Т Плюс» вместе с детьми приняли участие в высадке сеянцев сосны на территории лесного массива Комсомольского района. Это далеко не первое мероприятие в рамках программы «Ремонт с плюсом», направленной на благоустройство городских территорий в зоне ответственности энергокомпании «Т Плюс Самара».

Активное участие в высадке приняли глава г.о.Тольятти Сергей Александрович Анташев, директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Николаевич Дзюин, заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Александрович Смородинов, руководители тольяттинских электростанций и предприятия тепловых сетей.

Место для высадки было выбрано не случайно: в 2010 году в этом сосновом бору бушевали лесные пожары. Силами теплоэнергетиков «Т Плюс» было высажено 4500 сеянцев сосны обыкновенной на участке леса в 1 гектар. Такой подарок родному городу тольяттинские теплоэнергетики сделали в юбилейный год – в 2017 году 50-тие отмечает крупнейший теплоисточник города ТЭЦ ВАЗа, и 55-летие - Территориальное управление по теплоснабжению в г. Тольятти, отвечающее за тепло в домах горожан Центрального и Комсомольского районов города.

«Праздник связан с рождением самого города, ведь ТЭЦ ВАЗа – это единственный источник теплоснабжения для Автозаводского района, для другого юбиляра – АвтоВАЗа. В свою очередь, ТУТС г.Тольятти обеспечивает теплом Центральный и Комсомольский районы. И очень важно, что сотрудники компании «Т Плюс» отмечают юбилеи своих предприятий здесь, делая вместе со своими родными жизнь в городе комфортнее», - отметил Сергей Анташев.

В целом в рамках программы «Ремонт с плюсом», реализуемой компанией «Т Плюс Самара» в 2017 году, восстанавливались пешеходные дорожки, засевались газоны и разбивались цветочные клумбы.