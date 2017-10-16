8-летний тольяттинец попал под машину, когда шел по пешеходному переходу

13 октября в 16:55 в районе дома №1 по улице Ворошилова совершен наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У ребенка ушиб мягких тканей области спины, назначено амбулаторное лечение.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел на проезжей части, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода обозначенного знаками «Пешеходный переход».

Непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе одно из основных нарушений, приводящих к дорожным авариям. Только на пешеходных переходах за неполные десять месяцев пострадало 93 пешехода.

Более 6000 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходного перехода, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. В октябре будет проведено сразу 4 специальных профилактических мероприятия, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов (20, 23, 27 и 30). В местах концентрации ДТП, выявленных на основе анализа аварийности, будут выставлены наряды сотрудников Госавтоинспекции.





