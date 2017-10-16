Муниципальные предприятия Тольятти в 2016 году сработали в убыток

Депутаты Думы Тольятти на заседании 4 октября рассмотрели информацию администрации об эффективности управления муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями города. Выводы народных избранников неутешительные: почти всё городское хозяйство по итогам 2016 год оказалось убыточным, сообщает пресс-служба городского парламента.

Сводный отчет включает результаты финансово-хозяйственной деятельности 9 действующих муниципальных предприятий: МУП Пансионат «Звездный», МП «Инвентаризатор», МУПП «Экология», МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский», МП БО г.о. Тольятти «Баня №1», МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» и МП «Тольяттинское троллейбусное управление».

Результаты хозяйственной деятельности предприятий красноречиво свидетельствует о качестве этой работы - в 2016 году вместо запланированной суммарной чистой прибыли в сумме 9,1 млн рублей город получил суммарный убыток 90,9 млн рублей. И отчисления в бюджет города части чистой прибыли муниципальных предприятий за 2016 год составили 2,6 млн руб. при запланированной сумме 4,6 млн рублей. При этом за 2016 год сократилась численность работников муниципальных предприятий с 3038 человек до 2 540 человек.

Парламентарии согласились, с оценкой эффективности управления имуществом. Было признано, что муниципальным имуществом недостаточно эффективно распоряжались в отчётном периоде: рынок «Кунеевский», пансионат «Звездный», «Управляющая компания №4», «Спецкомбинат ритуальных услуг», «ТПАТП №3» и «Баня №1». Неэффективным признано управление имуществом предприятиями: «Инвентаризатор», «Экология» и «ТТУ». Отдельные управленческие решения в части работы муниципальных предприятий откровенно удивили депутатов. В частности, объединение МП «Инвентаризатор» с МП «Гео Лэнд», послужившее причиной возникновения убытков у вполне успешного предприятия «Инвентаризатор». В отношении МУПП «Экология» и ТТУ управление имуществом признано неэффективным по схожим причинам – в обоих случаях отмечено наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. При этом МУПП «Экология» никак не распорядилось имеющейся недвижимостью, а у ТТУ отмечено снижение выручки.

Председатель комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Борислав Гринблат обратил внимание коллег, что одним из элементов улучшения ситуации для муниципальных предприятий может быть передача турбаз, которые имеются у них на балансе, в муниципальную казну. Поскольку предприятия платят за это имущество налоги, то есть, несут дополнительные расходы.

Аналитики Думы отметили в представленных документах расхождения – суммарные оценки не соответствуют баллам, проставленным в итогах оценки эффективности управления имуществом.

Парламентарии Тольятти запросили у администрации предложения по исправлению положения «ТПАТП №3», «ТТУ» и «Бани №1», информацию об оптимизации численности персонала и материально-технической базы «Спецкомбината ритуальных услуг». По «ТТУ» депутаты дополнительно запросили сведения о том, как предприятие распоряжалось имеющимся имуществом в 2016 году. Рекомендации Думы содержат и пункт о возможности не назначения годовой премии руководителю МУП в случае признания управления муниципальным имуществом неэффективным.

Напрашиваются очевидные выводы, что прошлая команда мэрии предъявляла к показателям работы муниципальных предприятий минимум требований. Восстанавливать их нормальную работу предстоит нынешней администрации и главе города.