Вблизи Тольятти на «встречке» столкнулись «Рено» и «Калина» (фото)

Сегодня днем на автодороге Тольятти-Бахилово столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, водитель «Лады» на мокрой дороге не справился с управлением и универсал оказался на встречной полосе, пишет паблик «Происшествия Тольятти». В это время там двигался автомобиль «Рено», водитель которого попытался прижаться к обочине, надеясь уйти от столкновения. Однако произошел удар, в результате которого пострадали водитель и пассажир автомобиля «Логана». Они были направлены в ближайшую больницу.

На данный момент, на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: «Происшествия Тольятти»

 
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.10.2017 15:37 [148] (0)
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