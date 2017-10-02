Вблизи Тольятти на «встречке» столкнулись «Рено» и «Калина» (фото)

Сегодня днем на автодороге Тольятти-Бахилово столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, водитель «Лады» на мокрой дороге не справился с управлением и универсал оказался на встречной полосе, пишет паблик «Происшествия Тольятти». В это время там двигался автомобиль «Рено», водитель которого попытался прижаться к обочине, надеясь уйти от столкновения. Однако произошел удар, в результате которого пострадали водитель и пассажир автомобиля «Логана». Они были направлены в ближайшую больницу.

На данный момент, на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: «Происшествия Тольятти»

