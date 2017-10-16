ТОАЗ закончил модернизацию крупнейшего в стране хранилища аммиака

Лидер российского химпрома ПАО «Тольяттиазот» закончил капитальный ремонт изотермического резервуара Т-02 (В) для хранения 30 тыс. тонн жидкого аммиака, сообщили в пресс-службе предприятия.

Это изотермическое хранилище является крупнейшим в России и для компании оно стало вторым отремонтированным за два года. Модернизацию первого резервуара — Т-02 (А) — завод успешно провёл в 2015 году. Общий объём этих хранилищ составляет 60 тысяч тонн.

Заместитель генерального директора по операционной деятельности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Виктор Казачков, подводя итоги проведенной модернизации, подчеркнул, что она поможет улучшить уровень безопасности и положительно отразится на экономике производства:

«Работа с изотермическими хранилищами, которые прошли капитальный ремонт с заменой тепловой изоляции, позволит предприятию значительно снизить затраты на поддержание аммиака в нужном температурном режиме, а также значительно уменьшит потери газообразного аммиака в процессе его хранения, тем самым улучшив экономику производства в целом и уровень промышленной безопасности», — рассказал Казачков.

Старт масштабной модернизации второго из двух хранилищ-гигантов на заводе был дан в начале 2017 года. С апреля специалисты приступили к замене теплоизоляции. Перед этим они провели подробнейшую диагностику резервуара и всего оборудования с учётом современной прогрессивной методики в сфере промышленной безопасности и возможности внедрения новейших разработок и материалов.

В работе использовался один из самых эффективных материалов по теплоизоляционным характеристикам – пеностекло, которым в два слоя была покрыта пятидесятиметровая изотермическая ёмкость. Кроме повышенной прочности и долговечности, к преимуществам этого материала можно отнести его влагостойкость и соответствие всем требованиям пожарной безопасности.

Также на резервуаре полностью обновили предохранительные устройства, запорную арматуру и фундаментную плиту. Этот ремонт, считают на предприятии, повысит надёжность и безопасность хранилища, а любая возможность испарения аммиака при самых высоких летних температурах воздуха теперь будет полностью исключена.

Стоит отметить, что кроме подрядных организаций, в проведении модернизации активно участвовали и собственные специалисты «Тольяттиазота», показавшие при этом высокую квалификацию и чёткое взаимодействие между цехами.

«Тольяттиазот» в непростой экономической обстановке в РФ продолжает показывать высокие производственные результаты и сохранять лидирующий уровень социальной и экологической ответственности. На протяжении многих лет он поддерживает разнообразные культурные и экологические инициативы, повышая степень охраны труда своих сотрудников и технологическую безопасность производства.