В Тольятти будут судить адвоката, обвиняемого в даче ложных показаний по делу об убийстве

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении тольяттинского адвоката, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний в суде.

По версии следствия, 6 июня 2013 года в Тольятти было совершено убийство. В ходе расследования уголовного дела были установлены организатор и исполнитель преступления. В 2016 году адвокат был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля. В ходе допроса, с целью ввести в заблуждение суд и присяжных относительно причастности подсудимых к совершению деяний, он дал заведомо ложные показания, не соответствующие действительности и опровергающие доказательства вины организатора и исполнителя убийства, сообщает СУ СКР по региону.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.