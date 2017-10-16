«Ладья» уступила «Алтаю» во втором матче

Тольяттинская молодежная команда провела второй матч против «Алтая». Напомним, игры проходили в Усть-Каменогорске.

Начало второго матча сложилось удачно для гостей: на 4-й минуте Владимир Журавлев вывел вперед «Ладью». Но в середине периода Никита Писмаркин сравнял счет – 1:1.

Второй период остался за хозяевами, забросившими две шайбы в ворота Арсения Никонорова, создав задел для победы – 3:1. В начале третьего периода Анатолий Шишов увеличил преимущество «Алтая» до трех шайб – 4:1.

Тольяттинцы не сдались и смогли сократить отставание до минимума после точных бросков Даниила Валиуллова и Алексея Сыромятникова – 4:3. Однако не большее нашей команде не хватило времени.

«Алтай» одержал первую победу в истории соперничества двух команд: все пять предыдущих матчей завершились выигрышами «Ладьи», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.