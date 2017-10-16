Названы самые востребованные профессии в России

Минтруд определил, специалисты каких профессий стали наиболее востребованными в России в сентябре.

Согласно имеющимся данным, в последнее время растет спрос на инженеров-технологов, инженеров контрольно-измерительных приборов (КИП), техников-технологов и специалистов по станкам в промышленности. 

В ведомстве считают, что такие тенденции на рынке труда могут свидетельствовать о предстоящей смене модели экономического развития страны. Отмечается, что до 2014 года она была ориентирована на потребление и наиболее востребованными были специалисты по розничной торговле, такие как продавцы и менеджеры по продажам. Теперь же, возможно, экономика берет курс на технолого-промышленное развитие.

Кроме того, в сентябре сохранился высокий спрос на медицинский персонал и квалифицированных рабочих.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 16.10.2017 16:45 [154] (0)
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