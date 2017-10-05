Завтра в Тольятти откроется детский технопарк «Кванториум»

17 октября в 10.00 в технопарке «Жигулевская долина» состоится торжественное открытие детского технопарка «Кванториум - 63 регион».

В мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Тольятти Сергей Анташев, представители областного правительства и городской администрации, а также педагоги и учащиеся общеобразовательных учреждений Тольятти.

Отметим, что Тольятти станет участником марафона открытий детских технопарков «Кванториум», который пройдет в этот день в 17-ти субъектах РФ.