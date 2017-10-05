Завтра в Тольятти откроется детский технопарк «Кванториум»

17 октября в 10.00 в технопарке «Жигулевская долина» состоится торжественное открытие детского технопарка «Кванториум - 63 регион».

В мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Тольятти Сергей Анташев, представители областного правительства и городской администрации, а также педагоги и учащиеся общеобразовательных учреждений Тольятти.

Отметим, что Тольятти станет участником марафона открытий детских технопарков «Кванториум», который пройдет в этот день в 17-ти субъектах РФ.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 16.10.2017 17:25 [70] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus