LADA Sport ROSNEFT выиграла раллийный Кубок России

По итогам прошедшего в выходные Ралли "Ингушетия-2017" команда LADA Sport ROSNEFT стала обладателем Кубка России! Никто из соперников не смог обогнать по количеству очков Дениса Ростилова и Александра Рыбникова. Еще один тольяттинский экипаж Дмитрия Воронова и Александра Даниловского, выступающий на LADA Kalina, в финальной гонке сезона занял первое место в классе 2000Н и третье место в абсолютном зачете. На подиуме наши спортсмены оказались в компании соперников, выступающих на более мощной полноприводной технике, сообщает пресс-служба LADA Sport ROSNEFT.

Гонка в горной местности пригорода столицы Ингушетии была особенно сложной. Из почти тридцати стартовавших здесь экипажей до финиша добрались всего одиннадцать. Жесткая грунтовая дорога, крутые повороты, и главная изюминка этого ралли - ночные спецучастки - испытывали не только технику, но и, в первую очередь, пилотов.

По итогам первого дня ралли в Ингушетии гонщики команды LADA Sport ROSNEFT заняли лидирующие позиции в своих классах 1600H и 2000Н. 10 спецучастков второго дня также подтвердили высокую квалификацию гонщиков и команды механиков.

Завершившийся в Ингушетии раллийный сезон 2017 года для команды LADA Sport ROSNEFT закончился триумфально. Гонщики заводской команды второй год подряд стали обладателями чемпионского титула и третий год подряд победителями Кубка России по ралли.