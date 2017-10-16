Российские подростки стали втрое меньше курить

Российские подростки стали меньше курить, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

По ее словам, курение среди молодежи снизилось почти в три раза с 2009 года. Взрослые также стали курить меньше — на треть, пишут РИА Новости.

Кроме того, Скворцова отметила, что благодаря программе Минздрава по популяризации здорового питания, россияне стали включать в свой рацион больше фруктов и овощей. За последние десять лет их потребление увеличилось более чем вдвое.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 16.10.2017 18:05 [101] (0)
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