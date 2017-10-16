В Тольятти водитель «Мерседеса» врезался в «Тойоту» и снес столб (фото)

Сегодня днем на улице Ярославской произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, водитель «Мерседеса» решил совершить обгон попутного автомобиля​ справа. Машины двигались от улицы Лизы Чайкиной к Громовой. При маневре он задел правую сторону «Тойоты», снёс зеркало и помял кузов. Далее «Мерседес» задел бордюр и врезался в световую опору, сообщает группа «Происшествия Тольятти».

С места ДТП в больницу был госпитализирован водитель «Мерседеса» с травмами различной степени тяжести.

Фото: «Происшествия Тольятти»
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.10.2017 18:24 [157] (0)
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