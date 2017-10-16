ГИБДД: В аварии «Рено» и «Калины» пострадали трое людей (фото)

Стали известны подробности аварии двух автомобилей, которая произошла сегодня в 13 часов дня на территории Ставропольского района.

41-летний тольяттинец, управляя автомобилем ВАЗ-111730, двигался по автодороге М-5 «Урал» - Солнечная Поляна-Ширяево со стороны автодороги М-5 «Урал» в направлении села Ширяево. Он не учел состояние мокрой дороги и не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан». За рулем иномарки находился 57-летний житель Жигулевска, он двигался во встречном направлении со стороны села Ширяево.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Рено Логан», доставлен бригадой скорой помощи в ГБ города Жигулевска с диагнозом: «СГМ, ЗЧМТ, ушиб грудной клетки» с последующей госпитализацией. Пассажирка автомобиля «Рено», женщина 1987 года рождения, доставлена бригадой скорой помощи в ГБ города Жигулевска с диагнозом: «Перелом поясничного отдела позвоночника, ушибленная травма живота, СГМ, ЗЧМТ». Водитель автомобиля ВАЗ-111730 на месте осмотрен бригадой «Скорой помощи», диагноз: «Ушиб грудной клетки». Рекомендовано амбулаторное лечение. От дальнейшего обследования в лечебном учреждении водитель отказался.

ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району настоятельно рекомендует: в сложных метеоусловиях, водителям быть максимально аккуратными, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, так как на мокрой и скользкой дороге сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Соблюдение скоростного режима и элементарные правила безопасности сохранят вашу жизнь.