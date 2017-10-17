В Самарской области продолжатся дожди

До конца второй декады октября на Средней Волге сохранится неустойчивый характер погоды. Атлантический циклон, перемещаясь вдоль северных широт, будет поставлять в наш регион порции влажного воздуха, вследствие чего в отдельных районах пройдут дожди разной интенсивности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Резких изменений температуры воздуха в ночные и дневные часы не ожидается. Среднесуточная температура воздуха на 1-2º будет выше средних многолетних значений.

Температура воздуха днем составит +7… +12 градусов, ночью +3… +8. Ветер северо-западный 5-10 м/с.