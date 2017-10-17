В Тольятти из-за затянувшегося капремонта дожди затопили квартиры в доме

На аппаратном совещании в горадминистрации рассказали о ситуации с затянувшимся капремонте в некоторых многоквартирных домах Тольятти.

Выяснилось, что до сих пор ведется капитальный ремонт кровли в доме на Московском проспекте, 59. Из-за этого проливные дожди привели к тому, что затопленными оказались 23 квартиры, пишут «Городские ведомости».

Руководство города уже неоднократно призывало руководство Фонда капитального ремонта ускорить ход работ и усилить контроль за своими подрядчиками, чтобы избежать вот таких неприятных ситуаций.

Глава города Сергей Анташев дал поручение своему заместителю, главе Автозаводского района Юрию Хвостову в срочном порядке направить телефонограмму в ФКР, чтобы руководитель Фонда прибыл в Тольятти и лично пообщался с пострадавшими.
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  3. 17.10.2017 07:35 [282] (0)
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