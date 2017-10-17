«Лада» на домашней площадке одержала победу над «Витязем»

В очередном матче КХЛ тольяттинские хоккеисты в родных стенах принимали подмосковный «Витязь», который проиграл четыре предыдущих матча. «Лада» пока выступает не лучше - из семи последних встреч она выиграла лишь две.

Тольяттинцы начали матч активно: на 5-й минуте Семен Валуйский опасно бросил после быстрой контратаки «2 против 1». Прессинг хозяев дал результат уже через две минуты после этого - гости остались в меньшинстве и Денис Зернов броском в дальнюю «девятку» открыд счет.

Во втором периоде тольяттинцы продолжили нагнетать обстановку у ворот Бирюкова. В середине периода Шейн Харпер мощно бросил издали, а Кирилл Капустин беспрепятственно добил шайбу в сетку – 2:0. В концовке периода гости перехватили инициативу и тут уже пришлось во всю трудиться Александру Лазушину.

Забросить подмосковные хоккеисты смогли на старте третьей двадцатиминутки. Александр Никулин реализовал большинство - 2:1. Вскоре Роман Хорак имел отличный момент сравнять счет, но не смог переиграть Лазушина. На льду пошла обоюдоострая борьба, и в середине периода волжане воспользовались ошибкой «Витязя» в чужой зоне, организовали быструю контратаку и Александр Нестеров вышел один к воротам Бирюкова и обыграл его – 3:1. За две с половиной минуты до окончания матча гости заменили вратаря шестым полевым игроком, но изменить что-либо не смогли – победа «Лады».