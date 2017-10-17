На Обводном шоссе автозак протаранил легковушку. Пострадали люди (фото)

Вечером 16 октября на перекрестке с улицей Новозаводская столкнулись автозак и «Лада Самара».

ВАЗ-2108 двигался от бульвара 50 лет Октября к Обводному шоссе. По словам 29-летнего водителя, он планировал повернуть налево, в сторону Хрящевского шоссе. Ему загорелся разрешающий сигнал, перед началом движения он убедился в безопасности маневра. Более того, как утверждает мужчина, перед ним стоял другой автомобиль, который успел проехать перекресток. Начав движение, слева от себя водитель хэтчбека неожиданно увидел автозак, который ехал со стороны Санчелеевского шоссе в сторону М5. Удар пришелся в водительскую сторону кузова «Лады», сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

В ДТП пострадало три человека, они были госпитализированы в городскую больницу: у водителя ушиб голени, возможен разрыв мышц, 29-летняя пассажирка получила ЧМТ и ушибы, 27-летняя пассажирка – ушибы и рассечение. Отмечается, что водитель легковушки был трезв. Водитель автозака не пострадал.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

Фото: «Происшествия Тольятти»