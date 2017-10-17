В тольяттинской полиции наградили сотрудников магазина, задержавших фальшивомонетчика

На днях начальник тольяттинского УМВД Хейрулла Ахмедханов в торжественной обстановке вручил благодарственные письма  жителям города  за проявленную активную гражданскую позицию.

30 января  в одном из магазинов Автозаводского района мужчина расплатился фальшивой денежной купюрой.  По реакции продавца злоумышленник понял, что его преступный умысел раскрыт и попытался скрыться с места происшествия. Однако, работники магазина воспрепятствовали этому.

Никита Дроздов и Артем Белоногов сообщили о происшествии в дежурную часть и до приезда  сотрудников полиции удерживали  подозреваемого. Благодаря тому, что 30-летнего жителя Московской области задержали на месте совершения преступления, он не стал отрицать своей вины, признался в  хранении и перевозке поддельных рублей для последующего сбыта. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Вручая благодарственное письмо жителям Тольятти, начальник Управления Хейрулла Ахмедханов подчеркнул: «Это не единственный факт раскрытия преступления, когда нам помогают граждане с активной гражданской позицией. Совместная работа правоохранительных органов и общества повышает уровень доверия граждан к полиции и делает город безопасным для его жителей».
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  2. TLT.ru
  3. 17.10.2017 09:35 [156] (0)
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