Обводное шоссе попало в пятерку самых длинных улиц России

Обводное шоссе в Тольятти попало в рейтинг самых длинных улиц России, составленный специалистами компании Яндекс с помощью Яндекс.Карт.

Благодаря исследованию, были выделены самые короткие, длинные, кривые и извилистые улицы страны. Всего специалисты проанализировали около 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов (без учёта самых маленьких деревень и сёл). Рассматривались только те улицы или части улиц, которые находятся внутри населённых пунктов.

Наш город попал в топ-рейтинг с самой длинной улицей. Обводное шоссе заняло в списке четвертое место, его длина составляет 20,2 км. Впереди улица Восточный Обход (22,6 км) в Перми, Варшавское шоссе (22,5 км) в Москве и Бердское шоссе (20,4 км) в Новосибирске. Отметим, что Московское шоссе (17,2 км) в Самаре в этом списке расположилось на 9 месте. Кроме того, в топ-10 самых кривых на пятом месте оказалась улица Семеновский Овраг в селе Ширяево.

Общая длина российских улиц — более 395 тысяч километров, отметили специалисты компании. Пешеходу, который движется со скоростью 5 километров в час и никогда не останавливается, понадобится более девяти лет, чтобы пройти по всем ним. За это время он сможет добраться по российским улицам до Луны — если, конечно, сначала вытянуть их по прямой.

Средняя длина улицы — 708 метров. Среди городских улиц короче всех переулок Титова в Ростове-на-Дону — всего 30 метров. Самая кривая, то есть наиболее сильно отклоняющаяся от прямой, — Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области. Самая извилистая — Английская аллея в Павловске.