Тольяттинец заплатил за «лихачества» на дорогах 28,5 тысяч рублей

В межрайонном отделе судебных приставов по г.Тольятти в отношении гражданина М. за нарушение ПДД было возбуждено 19 исполнительных производств. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму в 28,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Судебный пристав вручил должнику копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований, он может быть ограничен в праве управления и праве выезда за пределы страны.

Осознав, что неисполнение требований судебного пристава-исполнителя увеличит его долг в 1,5 раза, так как к сумме задолженности прибавится еще и исполнительский сбор, который по 19 исполнительным производствам составит 19 тысяч рублей, мужчина в 5-дневный срок предоставил судебному приставу исполнителю документы, подтверждающие полное погашение им просроченных штрафов.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.