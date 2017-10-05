Тольяттинец заплатил за «лихачества» на дорогах 28,5 тысяч рублей

В межрайонном отделе судебных приставов по г.Тольятти в отношении гражданина М. за нарушение ПДД было возбуждено 19 исполнительных производств. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму в 28,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Судебный пристав вручил должнику копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований, он может быть ограничен в праве управления  и праве выезда за пределы страны.

Осознав, что неисполнение требований судебного пристава-исполнителя увеличит его долг в 1,5 раза, так как к сумме задолженности прибавится еще и исполнительский сбор, который по 19 исполнительным производствам составит 19 тысяч рублей, мужчина в 5-дневный срок предоставил судебному приставу исполнителю документы, подтверждающие полное погашение им просроченных штрафов.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 17.10.2017 10:15 [59] (0)
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