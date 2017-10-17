Тольяттинские дорожники опробуют новый подход к уборке улиц зимой

Для компаний, отвечающих за содержание дорог города, зимний период длится с 1 ноября по 30 марта. Наведение порядка на магистралях в предстоящие пять месяцев обойдется местному бюджету в 175 млн рублей.

Напомним, новый двухлетний контракт по содержанию дорог Тольятти заключен с компанией "Автодоринжиниринг", которая приступила к своим обязанностям с 1 октября. На сегодняшний день из необходимых на весь сезон 66 тыс. т пескосоляной смеси уже закуплено 48 тыс. тонн. Спецтехника имеется в достаточном количестве, машины находятся в надлежащем состоянии, рассказал первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка.

В текущем сезоне дорожные службы перейдут на новую систему содержания дорог, которые разбиты на три уровня. Делается это для максимально эффективного освоения выделенных денег - в условиях острого дефицита бюджетных средств комплексное содержание всех дорог города, площадь которых превышает 6,2 млн кв. м, задача непосильная, отмечают в горадминистрации.

К первому, "максимальному", уровню будут отнесены три основные магистрали, по одной в каждом районе города: ул. Юбилейная, ул. Мира и ул. Громовой. Здесь предусмотрено полноценное содержание с выполнением всех видов работ, включая вывоз снега, который требует серьезных затрат. К "среднему" уровню содержания отнесены Московский проспект, ул. Революционная, пр-т Ст. Разина, ул. 50 лет Октября, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. Чайкиной и ул. Матросова. С указанных дорог вывозить снег будут частично. Что касается третьего, "допустимого", уровня содержания, то он будет применяться для всех остальных дорог города. Вывоз снега в данном случае не предусмотрен, при этом все стандарты содержания магистралей будут соблюдаться в обязательном порядке. Работа подрядчиков будет контролироваться специалистами администрации в ходе объездов дважды в неделю. За выявленные нарушения компаниям грозят внушительные штрафы.

30 октября на площади Свободы состоится генеральный смотр всего парка спецтехники, которая будет задействована в расчистке города этой зимой. Стать свидетелями масштабного зрелища могут все тольяттинцы.