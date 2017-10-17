Директор тольяттинского кафе незаконно удерживал паспорт иностранного работника

Прокуратура Комсомольского района провела проверки работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

В результате было установлено, что в одном из кафе района в должности повара работает гражданка республики Киргизия. На момент проверки документ удостоверяющий личность у работника отсутствовал, паспорт незаконно удерживался в бухгалтерии организации.

В связи с выявленным фактом незаконного удержания документов в адрес директора организации внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования паспорт возвращен работнику, виновное должностное лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре района.