Темпы ремонта дорог в Тольятти не снижаются, несмотря на дождь

В минувшие три дня - 13,14,15 октября, в городе продолжился ремонт дорог.

На ул. Васильевская (от ул. Ларина до кольцевой развязки ул.Баныкина -ул.Матросова - ул.Комсомольская) завершающим слоем асфальта покрыто 8 тыс кв. м дороги. На ул. Раздольная (от ТОАЗа до ЭПО "Поволжский") уложено 8,3 тыс тонн выравнивающего слоя.

В рамках внутриквартального ремонта на проезде по б-ру Баумана заасфальтировано 164 кв метра. На тротуаре периметровом по ул. Юбилейная заменены бордюры на протяжении 90 метров. На парковке в районе дома № 24 по пр-ту Ст. Разина обновлено покрытие на площади 700 кв. метров. В районе дома № 67 по ул. Ворошилова отремонтировано 50 кв. м проезда и 514 кв. м тротуаров. На Олимпийском проезде (нечетная сторона) заменено 50 м бортового камня.

В настоящий момент работы по первому контракту на ремонт 16 магистралей Тольятти выполнены на 88%, по второму контракту на ремонт 19 дорог - на 62%. Что касается внутриквартального ремонта, запланированный объем работ выполнен на 36%.