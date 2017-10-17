Как правильно снять офис?

Выбор офисного помещения – одна из главных задач для начинающих и действующих бизнесменов. Во внимание должно приниматься огромное количество фактов. Многие сегодня стремятся арендовать помещение рядом с центральной частью города, но такое решение не во всех случаях является оптимальным.

На что обратить внимание при аренде офиса?

Сначала определитесь с целью аренды офисного помещения. Постарайтесь сразу же решить вопрос о численности штата, который будет работать. В зависимости от этого решается вопрос о том, какое по размерам должно быть помещение.

Есть несколько советов:

Объективно оцените свои финансовые возможности. Это позволит определить ту сумму, которую вы можете сразу выделить на аренду офисного помещения.

Если площади будут использоваться для встречи с клиентами, то выбирайте место с удобными подъездными путями, парковками. Отлично, если рядом будет остановка общественного транспорта.

Режим офисного центра и офиса, который вы собираетесь брать в аренду, не должны зависеть друг от друга. Это позволит работать в нужном темпе.

Для расчета оптимального размера офиса оценивается потенциальный рост бизнеса в течение трех лет. Подумайте, если ли шансы, что в ближайшем будущем вам придется увеличить штат сотрудников. Учитывайте и технические моменты. Например, офис, расположенный над гаражом – не самое лучшее решение, поскольку шум и движение будут мешать работать. Если же ваша основная сфера – обсаживание клиентов, уделите внимание и правильному расположению входа.

Где и как найти офис?

Если вы решили открыть бизнес в Беларуси, посмотрите цены на аренду офисов в Минске на Домовита. На нем представлены актуальные предложения, расположенные в разных частях города и республики. Есть варианты дорогие с развитой инфраструктурой и шикарным ремонтом. Найдут подходящее предложение и граждане, которые только начинают свое дело с минимумом первоначального капитала.

В Беларуси недвижимость можно арендовать самостоятельно или через посредников. Последним нужно выплачивать комиссию, но при в проверенных компаниях проверяется юридическая чистота арендуемого помещения.

Тем, кто находится в самостоятельном поиске, внимание стоит уделить различным доскам объявлений. Перед принятием решения постарайтесь увидеться с владельцем, посмотреть помещение. Иногда информация, представленная в объявлении, отличается от той, которая есть в реальности.

Важным показателем является и стоимость аренды. Лучше всего, если она равна среднерыночным показателям. Не стоит экономить, искать помещение по минимальной цене. Это может говорить о том, что офис обладает целым рядом недостатков. Например, размещается в старом здании, имеет сгнившую проводку и прочее.

Когда определитесь с офисом, настает время заключать договор аренды. Это один из самых важных этапов. Желательно, чтобы документ был составлен специалистами. В нем указываются все тонкости взаимоотношений между сторонами, в том числе:

срок аренды;

стоимость;

ответственность сторон.

Действие договора начинается с момента регистрации. Если вы знаете, что ваше дело будет рентабельным, можете рассмотреть договоры аренды с правом выкупа имущества.

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