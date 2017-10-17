Театр «Колесо» станет стартовой площадкой для выпускников ГИТИСа

9 октября состоялась встреча директора театра «Колесо» Я.Н. Незванкиной с ректором ГИТИСа (российский институт театрального искусства) Г.А. Заславским и деканом режиссёрского факультета В.Г. Байчером. В ходе переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве, в рамках которого театр «Колесо» станет стартовой площадкой для творческих исканий молодых режиссеров, выпускников ГИТИСа.

Раз в сезон в тольяттинский театр «Колесо» приедет один из выпускников ведущего театрального института России и на Камерной сцене создаст спектакль. Эта постановка станет его дипломной работой, курировать которую будет руководитель режиссерской мастерской выпускника. Сам проект будет осуществлен под патронатом ректора ГИТИСа Григория Заславского. Более того, на постановку будет выделено целевое финансирование Министерства культуры РФ.

Также в рамках проекта пройдет режиссерская лаборатория, в которой ведущие педагоги ГИТИСа проведут занятия с молодыми перспективными представителями Самарского региона, желающими заниматься режиссерской деятельностью. В будущем это увеличит шансы начинающих режиссеров получить столичное театральное образование и укрепить театральное искусство города Тольятти и Самарского региона.

Встреча, состоявшаяся в Москве – историческое событие, начало которому еще в 90-е заложил основатель театра Глеб Дроздов, который намеревался сделать театр «Колесо» региональной базой ГИТИСа, а сам Тольятти – культурным центром Поволжья. Этот проект, осуществленный нынешним руководством театра Я.Незванкиной и М.Чумаченко, позволит вывести театр на новые ступени развития.