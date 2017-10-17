Победа ПВГУС на Поволжских сезонах

Коллекция студентки ПВГУС заняла первое место на XVII Фестивале моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева».

С 11 по 15 октября в Самаре проходил ХVII Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». В этом году он был посвящен теме «Мода и революция». Молодые дизайнеры со всей страны представили свои коллекции в четырех номинациях: «Костюм-реальность», «Костюм ‒ художественная идея», «Театральный костюм» и «Перформанс».

Традиционно участие в нем принимают и студенты кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий» Поволжского государственного университета сервиса. В этом году в Фестивале приняли участие три художника-стилиста: Светлана Абашина (МДГ 17), Ирина Шугаева (МДГ 16) и Ксения Клевайчук (БИКТ 15). Коллекции двух из них прошли в финал.

- В финал прошли 25 коллекций из 47, участвующих в полуфинале Фестиваля, среди них две коллекции наших студентов: дипломная коллекция бакалавриата Светланы Абашиной «Лицом к востоку», костюмы к спектаклю «Дюймовочка» театра «Дилижанс» Ирины Шугаевой, - говорит руководитель конкурсанток, заведующий кафедрой «ДиХПИ» д.т.н., профессор Т.В. Белько. - Коллекция «Лицом к востоку» победила в номинации «Костюм-реальность». В 2017 году ее автор Светлана Абашина получила диплом бакалавра направления «Искусство костюма и текстиля» и поступила к нам в магистратуру на специальность «Дизайн».

Кстати, сама Татьяна Васильевна ежегодно становится членом жюри «Поволжских сезонов».

Фестиваль моды «Поволжские сезоны Александра Васильева» ежегодно проходит в Самаре с 2001 года. Художественный руководитель и председатель жюри - Александр Васильев - всемирно известный историк моды и искусствовед, театральный художник, дизайнер интерьеров, автор популярных книг и статей, коллекционер и телеведущий. За 16 лет в фестивале моды «Поволжские сезоны Александра Васильева» приняли участие 1072 дизайнера из 45 городов.

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