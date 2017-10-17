Электрическая мощность в ОЭЗ вырастет в четыре раза

Управляющей компанией особой экономической зоны «Тольятти» поданы документы в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора на получение допуска к эксплуатации сразу двух объектов инфраструктуры.

Первый из них – это система электроснабжения резидентов, которая увеличит электрическую мощность в ОЭЗ в четыре раза, до 80 МВт. Новая линия обеспечит работой производства, которые будут запускаться на площадке после 2017 года, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

«Сейчас электрическая мощность в ОЭЗ достигает 20 МВт, и этого пока достаточно для работы инфраструктурных объектов площадки и действующих заводов. Однако с каждым годом резидентов становится все больше, а значит, растет и потребность в энергоресурсах, - отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко. - Мы стараемся работать на опережение, чтобы обеспечить новых инвесторов энергоресурсами в необходимые сроки».

Второй объект, на который сейчас оформляется допуск на эксплуатацию, – это дизельная электростанция. Она предназначена для создания условий бесперебойной работы системы электроснабжения административно-бытового здания и котельной, а также системы водоснабжения на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.

Пока речь идет о подаче электроснабжения на объекты в тестовом режиме. Это позволит проверить их работоспособность в реальных условиях и устранить недостатки в работе, если такие будут выявлены. После проверки установок, объекты начнут работать в штатном режиме.

Напомним, что ранее Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию системы электроснабжения второго этапа, которая обеспечит работу инфраструктуры второй очереди, включая системы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.