Минздрав поддержал запрет курения около подъездов

В Минздраве поддержали запрет курения около подъездов жилых домов на расстоянии менее чем 10 м от входа, сообщают «Известия».

Это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, который был отправлен Министерством здравоохранения в Минстрой, Минюст, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребназдор на согласование.

Ранее члены Совета Федерации предложили запретить курение в лифтах, а также помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды жилых домов. Законопроект был внесен в Госдуму 29 июня, дата первого чтения пока неизвестна.

Как сообщили представители Минюста, данный проект был согласован в ведомстве без замечаний.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 17.10.2017 13:45 [119] (0)
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