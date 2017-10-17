Минздрав поддержал запрет курения около подъездов

В Минздраве поддержали запрет курения около подъездов жилых домов на расстоянии менее чем 10 м от входа, сообщают «Известия».

Это следует из проекта положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон, который был отправлен Министерством здравоохранения в Минстрой, Минюст, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребназдор на согласование.

Ранее члены Совета Федерации предложили запретить курение в лифтах, а также помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды жилых домов. Законопроект был внесен в Госдуму 29 июня, дата первого чтения пока неизвестна.

Как сообщили представители Минюста, данный проект был согласован в ведомстве без замечаний.