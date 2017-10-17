В Тольятти ведется розыск водителя, сбившего мужчину на улице Кудашева

Группа розыска ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти просит откликнуться очевидцев происшествия.

14 октября в 05:40 неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по ул. Кудашева. В районе дома №106 он допустил наезд на пешехода - мужчина двигался по проезжей части в прямом попутном направлении.

Мужчина получил телесные повреждения. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией позвонить в ГИБДД Тольятти по телефону 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 или обратиться по адресу: Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 17.10.2017 14:05 [155] (0)
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