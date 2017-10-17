Грядет аукцион на проектирование новой набережной Автозаводского района

В Тольятти готовятся к проектированию новой набережной Автозаводского района. Аукционная документация для проведения электронных торгов на проектирование набережной должна поступить в главное управление торгов не позднее 1 ноября. Напомним, по программе празднования 50-летия «АВТОВАЗа», на этот объект требуется более 2 млрд рублей, и потому без средств из федерального бюджета муниципалитету строительство набережной не потянуть.

Достаточно долго администрация города спорила с Министерством строительства области о том, какой должна быть величина полосы проектирования, пишут «Городские ведомости». Изначально предлагалось сделать берегоукрепление шириной шесть метров. Но муниципалитету удалось отстоять свои интересы, и теперь зона проектирования будет составлять 150 метров. Сейчас стоит задача — приступить непосредственно к проектированию объекта.

Заказчиком проектных работ выступает ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» («УКС»). В настоящий момент согласовано техническое задание с областным Минстроем и «УКС» готовит пакет документов для проведения торгов на проектирование, рассказал руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев. Предполагается, что аукционную документацию для проведения электронных торгов направят в главное управление торгов не позднее 1 ноября, а затем заключат контракт с победителем в конце декабря.