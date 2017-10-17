Завтра в Тольятти пройдет выездной прием замминистра здравоохранения

18 октября состоится выездной приём заместителя министра – руководителя департамента организации медицинской помощи населению Т.И. Сочинской.

Прием пройдет в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 4» (г. Тольятти, ул. Матросова, 19 , , кабинет главного врача).

Напомним, выездные приёмы проходят в Автограде регулярно. Руководители регионального министерства принимают жителей города, как на базе тольяттинских поликлиник, так и в администрации Центрального района Тольятти. В ходе таких визитов, которые проходят раз в месяц, врио министра здравоохранения региона Г.Н. Гридасов и его заместители Т.И. Сочинская и С.А. Вдовенко знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам. Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.