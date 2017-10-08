В Тольятти прошел Урок милосердия

Традиционно 17 октября, начиная с 1993 года, по решению Генеральной Ассамблеи ООН проводится Международный день борьбы за ликвидацию нищеты с целью привлечь внимание человечества к тяготам и лишениям неимущих.

Стоит отметить, что участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ряду глобальных проблем поставили нищету на второе место после экологии.

В этот день в ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий» состоялся «Урок милосердия».

Сотрудники приюта, студенты Тольяттинского филиала Самарской гуманитарной академии, представители АНО «Открытая Альтернатива» на Уроке обсудили проблемы бездомности в городе Тольятти.