В доме с затопленными квартирами ликвидируют протечки и меняют подрядчика капремонта

Получила развитие ситуация с домом №59 на Московском проспекте. Напомним, здесь подрядная организация, занимающаяся ремонтом кровли, не выполнила его даже наполовину, в итоге в доме затопило 23 квартиры.

Вчера в городской администрации Сергей Анташев дал поручение главе Автозаводского района Юрию Хвостову в срочном порядке вызвать руководителя Фонда капитального ремонта на этот объект.

Сегодня в администрации прошло еще одно совещание, на котором Юрий Михайлович рассказал, что во второй половине дня из Фонда прибыла делегация из трех человек, которые на месте смогли убедиться в масштабах бедствия, пишут «Городские ведомости».

Ситуация обсуждалась на совещании в администрации, где присутствовали представители ФКР, управляющей компании, прокуратуры, старшая по дому. По словам Хвостова, были намечены неотложные меры по ликвидации протечек. Кроме того, администрация от лица жильцов дома обратилась с требованием сменить подрядчика в кратчайшие сроки.