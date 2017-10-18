Тольяттинцев приглашают на выставку «Городской пейзаж»

Волжская картинная галерея приглашает публику на открытие выставки лауреатов конкурса "Городской пейзаж: жанр в развитии". Мероприятие состоится 19 октября в 18:00 по адресу г. Тольятти, бульв. Ленина, 23 (вход с ул. Баныкина).

В экспозиции будут представлены работы победителей конкурса-2017 в двух номинациях - живопись и графика. Работы третьей номинации конкурса - художественная фотография - будут выставлены в театре "КОЛЕСО" и доступны для посетителей театра в фойе 2-го этажа с 24 октября.

На двух площадках будут представлены работы 46 победителей конкурса, в числе которых 7 тольяттинцев, 7 самарцев, 8 москвичей, 8 художников из Санкт-Петербурга, а также авторы из Кисловодска Твери, Красноярска, Перми, Смоленска, Тюмени, Краснодара, Рязани, Гомеля, Челябинска и Лысьвы.

На церемонии открытия лауреатам конкурса будут вручены дипломы и специальные призы. Вход на вернисаж свободный. Возраст: 0+.

Выставка "Городской пейзаж" продлится до 30 ноября 2017 г. На выставке будет организовано зрительское голосование, по итогам которого авторы, чьи работы набрали наибольшее число голосов, будут награждены призами зрительских симпатий.