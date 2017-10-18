Тольяттинцев приглашают на выставку «Городской пейзаж»

Волжская картинная галерея приглашает публику на открытие выставки лауреатов конкурса "Городской пейзаж: жанр в развитии". Мероприятие состоится 19 октября в 18:00 по адресу г. Тольятти, бульв. Ленина, 23 (вход с ул. Баныкина).

В экспозиции будут представлены работы победителей конкурса-2017 в двух номинациях - живопись и графика. Работы третьей номинации конкурса - художественная фотография - будут выставлены в театре "КОЛЕСО" и доступны для посетителей театра в фойе 2-го этажа с 24 октября.

На двух площадках будут представлены работы 46 победителей конкурса, в числе которых 7 тольяттинцев, 7 самарцев, 8 москвичей, 8 художников из Санкт-Петербурга, а также авторы из Кисловодска Твери, Красноярска, Перми, Смоленска, Тюмени, Краснодара, Рязани, Гомеля, Челябинска и Лысьвы.

На церемонии открытия лауреатам конкурса будут вручены дипломы и специальные призы. Вход на вернисаж свободный. Возраст: 0+.

Выставка "Городской пейзаж" продлится до 30 ноября 2017 г. На выставке будет организовано зрительское голосование, по итогам которого авторы, чьи работы набрали наибольшее число голосов, будут награждены призами зрительских симпатий.
  1. Культура
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  3. 18.10.2017 07:48 [140] (0)
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