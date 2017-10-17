Театр «Дилижанс» приглашает в музыкальное шоу талантливых детей!

21 октября в 14.00 в театре «Дилижанс» состоится кастинг на участие в театрализованном музыкальном шоу «Поющий Дилижанс». Приглашаются талантливые дети от 7 до 16 лет.

Для участия в кастинге необходимо подготовить вокальный или хореографический номер. С собой принести USB-носитель c записью фонограммы.

Открыта предварительная запись на участие в кастинге по e-mail: st.razina-93@bk.ru

Победители кастинга станут звёздами театрализованного музыкального шоу «Поющий Дилижанс», премьера которого состоится 11 ноября. Уникальное представление входит в серию событий, приуроченных к 25-летнему юбилею театра.

Шоу будет построено на вокально-хореографических номерах из детских спектаклей театра, а в жюри войдут персонажи из «Дилижансовских» сказок. Юные звёзды будут исполнять сольные партии в музыкальных номерах шоу, а помогать им будут профессиональные артисты!

Адрес театра: проспект Степана Разина, 93.

Сайт: teatrdiligence.ru