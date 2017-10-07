ГИБДД Тольятти ведет розыск водителя, сбившего пожилую женщину на улице Мичурина

ГИБДД Тольятти просит откликнуться очевидцев происшествия.

16.10.2017 примерно в 18 часов 30 минут неизвестный водитель, управляя автомобилем, данные которого устанавливаются, двигался по ул. Мичурина со стороны ул. Ленина в направлении проезда Жилина. В районе дома № 37 по ул. Ленина на регулируемом пешеходном переходе он допустил наезд на пожилую женщину, которая в результате ДТП получила телесные повреждения. После чего в нарушении ПДД РФ водитель оставил место ДТП.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц, обладающих какой – либо информацией, позвонить в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел: 22-80-05, 22-88-55, 93-60-61 или обратится по адресу: г.о. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, каб. № 13,14.