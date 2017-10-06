Счетная палата РФ: Реальный размер пенсий к 2020 году снизится

Реальные пенсии россиян к 2020 году могут снизиться на 2,7% по сравнению с текущим годом, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

"В нашем заключении содержится оценка (снижения) реальных пенсий, которую мы делали на основе того варианта прогноза, который нам был внесен Минфином. Это (снижение на) 1,6%. Но после того, как материалы поступили в Госдуму, то исходя из тех показателей, которые там представлены, реальное снижение пенсий составляет 2,7%. Это достаточно высокий показатель", — сказала Голикова, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

По словам представителя пресс-службы Счетной палаты, речь идет о снижении пенсий к 2020 году, пишут РИА Новости.

Отметим, что глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил в понедельник журналистам, что пенсии неработающих пенсионеров в РФ в ближайшие три года будут расти в реальном выражении, но возможно некоторое снижение пенсий с учетом того, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются.