ГИБДД разрешили устраивать засады на дорогах в особых случаях

С 20 октября вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, предусматривающий правила поведения сотрудников Госавтоинспекции при остановке автомобилей вне стационарных постов.

Одним из нововведений станет то, что теперь сотрудники полиции смогут останавливать машины, находясь в засаде, но, согласно документу, сделать это смогут только в особых случаях.

"В целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети", - приводит ТАСС выдержку из документа.

В остальных случаях патрульный автомобиль должен быть хорошо виден для участников дорожного движения. Согласно новому регламенту, определять местоположение патрульного автомобиля будет руководитель подразделения ДПС.

"Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС", - говорится в документе. Вместе с тем там отмечено, что сигналы для остановки сотрудником ГИБДД должны даваться четко и быть понятны для всех участников дорожного движения.

В документе прописано, что сотрудники Госавтоинспекции должны себя вести крайне вежливо с нарушителями правил дорожного движения и так же вежливо объяснять им суть остановки. Водители в свою очередь должны предъявлять документы без обложки и удерживающих устройств, таких как цепочка, за которую некоторые водители цепляют права, чтобы их не забрал инспектор для проверки в патрульную машину. Если сотрудник ГИБДД попросит водителя выйти из машины, то согласно новым правилам он обязан будет это сделать.

Кроме того, из новых сводов правил исчез пункт о том, что участники дорожного движения имеют право в случае конфликтных ситуаций снимать сотрудников Госавтоинспекции на камеру. Как пояснил ТАСС эксперт в области автомобильного движения Игорь Моржаретто, это не означает, что наступил запрет на съемку.

"Запрета на видеосъемку в регламенте нет. Да, раньше был пункт, который разрешал снимать, но сейчас он ушел. Дело в том, что регламент разработан только для сотрудников ГИБДД. Что касается граждан, то в других документах, таких как Гражданский кодекс и закон "О полиции" прописано, что гражданин может снимать свое общение с полицией", - сказал Моржаретто.