В начале 2018 года пенсионный фонд АВТОВАЗ перейдет к госкорпорации «Ростех»

В начале 2018 года планируется передача 100% негосударственного пенсионного фонда АВТОВАЗ госкорпорации "Ростех". После этого госкорпорация планирует консолидировать все пенсионные активы в едином фонде, включая НПФ "Первый промышленный альянс" и НПФ "Роствертол".

На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила передачу 100% негосударственного пенсионного фонда АВТОВАЗ госкорпорации "Ростех", сообщает ТАСС.

"Мы планируем консолидировать все негосударственные пенсионные фонды в контуре Ростеха. До конца 2018 года будет создан объединенный фонд, на базе которого планируется реализация корпоративных пенсионных программ. К настоящему времени по вопросу передачи НПФ АВТОВАЗ в периметр Ростеха уже получено положительное заключение Федеральной антимонопольной службы", - сказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

В компании отметили, что объединение негосударственных пенсионных фондов позволит сократить издержки и оптимизировать работу единого корпоративного НПФ Ростеха, при этом увеличить масштаб бизнеса. Объединение НПФ позволит предоставить дополнительные преимущества участникам и застрахованным лицам корпоративного пенсионного фонда, повысить финансовую стабильность НПФ и положительно скажется на качестве обслуживания клиентов, указали в госкорпорации.