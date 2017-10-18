В Тольятти полицейские провели прием граждан

Начальник УМВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов совместно с членом Общественного совета при Управлении Сергеем Лисицыным провели прием граждан.

Полицейский и общественник встретились с гражданами в здании управления. Двенадцать местных жителей пришли рассказать о своих проблемах и получить разъяснения от сотрудников органов внутренних дел.

Как отметил Хейрулла Ахметханов, мероприятия такого формата позволяют дать объективную оценку деятельности сотрудников полиции и укрепляют доверие граждан к органам внутренних дел. Как заметил полицейский, на подобные приемы часто приходят пенсионеры: часто пожилые люди не могут разобраться с возникающими у них правовыми вопросами, причем часто не связанными с компетенцией полиции.

Сотрудники полиции каждому обратившемуся оказали квалифицированную помощь при решении острых проблем. Основная часть обращений, с которыми заявители обратились к начальнику управления, касалась расследования конкретных уголовных дел, процедуре получения российского и заграничного паспортов, перерегистрации транспортных средств, сообщает облГлавк.

В процессе общения Хейрулла Ахмедханов проинформировал тольяттинцев о том, какие государственные услуги оказывают полицейские, в том числе и в электронном виде, а также о порядке их получения.