В Тольятти задержан водитель, задавивший насмерть пенсионера во дворе дома

16 октября в 11:15 вблизи дома № 35 по улице Автостроителей был совершен наезд на пешехода. При этом, водитель автомобиля осуществлял движение задним ходом. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пешеход, 64-летний мужчина, получил травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

На розыск водителя был ориентирован личный состав подразделений ГИБДД и сотрудники районных отделов полиции г. Тольятти. Сотрудниками группы розыска ОБ ДПС был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Благодаря очевидцам было установлено, что в момент происшествия приезжал водитель, который осуществлял выгрузку продуктов в магазин. В кратчайшие сроки водитель был установлен, им оказался молодой человек, который пояснил, что не видел как совершил наезд.

Как рассказали в ГИБДД Тольятти, водитель привлечен к ответственности, согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ – оставление водителем в нарушении ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он явился. Гражданин доставлен в суд для принятия решения. Кроме того, в отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.