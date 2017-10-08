Тольяттинцы завоевали 20 золотых медалей на чемпионате «Молодые профессионалы»

Завершился Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области. 14 октября в Универсальном спортивном комплексе «Олимп» Тольятти состоялось торжественное закрытие чемпионата, организаторами которого выступили правительство региона, минобрнауки Самарской области, Региональный координационный центр WorldSkills Russia и Ассоциация учреждений профобразования Тольятти.

В соревнованиях, которые проходили по 39 компетенциям WorldSkills, приняли участие более 300 студентов из 57 профессиональных образовательных организаций Самарской области. Среди участников были представители 10 регионов страны, в том числе Татарстана, Удмуртии, Челябинска и Москвы.

В общей сложности было вручено 47 золотых, 36 серебряных, з8 бронзовых медалей, а также 19 медальонов «За профессионализм». Из них тольяттинские участники завоевали 20 золотых, 3 серебряных, 9 бронзовых медалей, 4 медали «За профессионализм», сообщает .

Лидером по количеству медалей стал Тольяттинский политехнический колледж - в медальном зачете 7 медалей, причем 6 – высшего достоинства. Право представлять Самарскую область на отборочных соревнованиях получили 48 победителей регионального чемпионата.