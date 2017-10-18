В Тольятти у инструктора тренажерного зала полицейские изъяли анаболики

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что 29-летний тольяттинец причастен к незаконному сбыту анаболических стероидов, оборот которых запрещен на территории России. По имеющимся сведениям, подозреваемый планировал сбыть запрещенные вещества  в одном из спортивных клубов Тольятти, где он работает инструктором тренажерного зала. 

Возле одного из домов, расположенных на улице Свердлова, полицейские совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили и изъяли у подозреваемого полиэтиленовый пакет, в котором находились таблетки, порошки и флаконы с жидким содержимым. Проведённым исследованием установлено, что в пакете находилось сильнодействующее вещество общей массой 60,6 грамма.

По признакам незаконного оборота сильнодействующих веществ в целях сбыта возбужденно уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление канала поставки запрещенных веществ, сообщает облГлавк.
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 18.10.2017 10:02 [140] (0)
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