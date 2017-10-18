В Тольятти у инструктора тренажерного зала полицейские изъяли анаболики

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что 29-летний тольяттинец причастен к незаконному сбыту анаболических стероидов, оборот которых запрещен на территории России. По имеющимся сведениям, подозреваемый планировал сбыть запрещенные вещества в одном из спортивных клубов Тольятти, где он работает инструктором тренажерного зала.

Возле одного из домов, расположенных на улице Свердлова, полицейские совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили и изъяли у подозреваемого полиэтиленовый пакет, в котором находились таблетки, порошки и флаконы с жидким содержимым. Проведённым исследованием установлено, что в пакете находилось сильнодействующее вещество общей массой 60,6 грамма.

По признакам незаконного оборота сильнодействующих веществ в целях сбыта возбужденно уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление канала поставки запрещенных веществ, сообщает облГлавк.