Сегодня в Тольятти ожидается сильный ветер

По информации ТСГМО, в середине дня 18 октября в Тольятти и Ставропольском районе ожидается усиление юго-западного ветра, порывами 15 м/с, с сохранением до конца дня и вечером.

Рекомендации для населения при усилении ветра:

- окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- машину рекомендуется поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.