Сегодня в Тольятти ожидается сильный ветер

По информации ТСГМО, в середине дня 18 октября в Тольятти и Ставропольском районе ожидается усиление юго-западного ветра, порывами 15 м/с, с сохранением до конца дня и вечером.

Рекомендации для населения при усилении ветра:

- окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- машину рекомендуется поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 18.10.2017 10:17 [100] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus