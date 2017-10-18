На Спортивной утром «Лексус» смял «Весту», снес березу и загорелся (фото)

Сегодня утром на улице Спортивная, недалеко от ТЦ «Вега» произошло крупное ДТП с пострадавшими. Столкнулись «Лада Веста» и «Лексус».

Водитель «Весты» выезжал со стороны набережной Волги на улицу Спортивную. По предварительной информации, мужчина планировал уйти на разворот в сторону Юбилейной. В это время водитель «Лексуса» двигался прямо по Спортивной от улицы Революционной. Поздно увидев «Ладу», водитель внедорожника ударил ее. От удара седан выехал на газон, а иномарка ушла вправо на обочину, врезался в березу и загорелся, передает группа «Происшествия Тольятти».

Очевидцы ДТП вызвали медиков, МЧС. Огонь, который возник в моторном отделе иномарки, удалось быстро потушить.

Помощь врачей понадобилась водителю «Весты», мужчине 1954 гр. Спасатели достали его из салона и передали врачам. Он был госпитализирован. Диагноз пока неизвестен. 30-летний водитель «Лексуса» от врачебной помощи отказался.

Как рассказал зам. начальника ОГИБДД города Андрей Капунов, по одной из версий, водитель «Лексуса», двигаясь в прямом направлении, превысил скоростной режим и допустил столкновение с «Ладой». В результате аварии «Веста» практически не подлежит восстановлению. «Лексус» также получил механические повреждения.

Фото: «Происшествия Тольятти»