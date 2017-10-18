В Тольятти прошло торжественное открытие «Кванториума» (видео)

17 октября в технопарке «Жигулёвская долина» прошло торжественное открытие детского технопарка «Кванториум». Он входит в Общероссийскую сеть детских технопарков.

На торжественном открытии присутствовали руководители города и региона, представители учебных заведений, школьники младших и средних классов.

Врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылёв и глава администрации г.о. Тольятти Сергей Анташев нажали на кнопку, символизирующую запуск «Кванториума». Затем высокие гости отправились осматривать учебные классы, а для школьников была организована научно-популярная развлекательная программа, сообщает пресс-служба «Жигулёвской долины».

Во время мероприятия Александр Кобенко подчеркнул, что открытие такого детского парка меняет многие индустрии.

— У нас получилось войти в федеральную программу, и первый «Кванториум» открылся в Тольятти, чему мы очень рады, – рассказал Александр Кобенко. – Второй откроется в Самаре. То, что мы с вами сегодня увидели – это то, что входит в нашу жизнь и меняет очень многие индустрии. Это машинное обучение, беспилотные транспортные средства, виртуальная реальность и другие технологии, которые кардинально меняют очень многие отрасли. Я уверен, что направление, которое Президент два года назад обозначил в своей программе – Национальная технологическая инициатива – приведёт к тому, что значительная часть экономики страны будет находиться именно в этих, новых для всего мира, рынках. А начинать нужно с того, чтобы детишки имели возможность на качественном оборудовании работать с этими современными технологиями.

Он заявил, что в перспективе детский технопарк будет интегрирован в архитектуру Национального инжинирингового центра, создающегося в Тольятти. Школьники города, занимающиеся в технопарке «Кванториум – 63 регион», не только получат новые знания, но и смогут их применить на реальных проектах. Обучение будет вестись по нескольким направлениям: в Самаре – «Аэроквантум», «IT-квантум», «Робоквантум», «Космоквантум», «VR» (виртуальная реальность); в Тольятти – «IT-квантум», «Робоквантум», «Наноквантум», «Автоквантум», «Промышленный дизайн».

Директор ГАУ «ЦИК СО» (управляющей компании технопарка «Жигулёвская долина») Денис Жидков сообщил, что ряд резидентов уже высказали интерес к творчеству учеников «Кванториума». Кроме того, детский технопарк сможет напрямую взаимодействовать с Региональным центром инжиниринга, который оснащён современным специализированным оборудованием и программным обеспечением.

Фото: «Кванториум Тольятти»